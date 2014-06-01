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      • Россия не подписала призыв ОБСЕ к Беларуси о проведении инклюзивного диалога

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 15:55
      (голосов: 0)
      Власти России не согласились подписывать призыв ОБСЕ к Беларуси о проведении инклюзивного диалога.

      В настоящий момент документ подписали 37 государств, за исключением России.

      На сегодняшний день подпись поставили представители следующих стран: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Канады, Хорватии, Кипра, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Исландии, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Чехии, Эстонии.

      фото: interessno.ru
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