В ноябре цены на продукты значительно выросли

За ноябрь цены на продуктовый набор значительно выросли. Портал FINANCE.TUT.BY провел свой анализ цен в трех магазинах – маленьком, супермаркете и гипермаркете, и выяснил, как изменилась цена за месяц на определенный набор продуктов.
Изменились цены на овощи и фрукты. Значительно подорожали помидоры и огурцы. В некоторых магазинах чуть выше стала цена на лук, яблоки, картофель и прочее. В двух магазинах поднялась цена на вареную колбасу.
По данным ассоциации торговых сетей возможно подорожание бакалейной группы товаров российского импорта.
Подорожание последует и на поставляемый свежий урожай. В одном магазине стоимость гречи выросла в цене на 10 коп. Замечено, что рис других производителей тоже подорожал до 15 коп. На старые поставки риса и гречи, которые еще не успели продать, цена осталась прежней.
По итогам, самый дешевый продуктовый набор оказался в гипермаркете. Его стоимость составила 58,81 руб. Заметное увеличение цен произошло на помидоры, вареную колбасу, курицу, свинину, картошку и скумбрию.
На втором месте по дороговизне стал маленький магазин в шаговой доступности. Там стоимость продуктов обошлась в 62,9 руб. В этом магазине подорожали яблоки, помидоры, огурцы, куриная голень и другие продукты.
В самую высокую стоимость вышли продукты в супермаркете – 64,11 руб. Здесь дороже по стоимости вышли огурцы, вареная колбаса и картофель.