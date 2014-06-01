Александр Лукашенко подвел итоги сотрудничества Беларуси и Таиланда

александр Лукашенко в рамках праздника союзного государства поделился итогами взаимного сотрудничества Республики Беларусь и королевства Таиланд.





«Пользуюсь этим праздничным поводом, чтобы выразить уверенность, что ваша страна продолжит динамичное и устойчивое развитие в качестве одного из лидеров Юго-Восточной Азии. Надеюсь на сохранение традиционно дружественных отношений между Минском и Бангкоком», - заявил президент.





Лукашенко заявил, что Беларусь и Таиланд показали высокие результаты взаимного сотрудничества. Он выразил надежду и на дальнейшее развитие успешных дипломатических отношений между странами.





фото:politring.com







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