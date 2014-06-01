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      • Александр Лукашенко подвел итоги сотрудничества Беларуси и Таиланда

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 14:42
      (голосов: 0)
      Аалександр Лукашенко в рамках праздника союзного государства поделился итогами взаимного сотрудничества Республики Беларусь и королевства Таиланд.

      «Пользуюсь этим праздничным поводом, чтобы выразить уверенность, что ваша страна продолжит динамичное и устойчивое развитие в качестве одного из лидеров Юго-Восточной Азии. Надеюсь на сохранение традиционно дружественных отношений между Минском и Бангкоком», - заявил президент.

      Лукашенко заявил, что Беларусь и Таиланд показали высокие результаты взаимного сотрудничества. Он выразил надежду и на дальнейшее развитие успешных дипломатических отношений между странами.

      фото:politring.com
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