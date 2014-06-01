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      • Миру угрожают новые формы коронавируса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 13:50
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      Китайский вирусолог из Уханя Ши Чжэнли заявила, что летучие мыши, обитающие на юго-западе Китая, способны переносить другие опасные формы коронавирусной инфекции.

      Эти животные обитают на юге и юго-западе Китая. Есть предположение, что родственные коронавирусу инфекции типа SARS-CoV-2 распространяются в природе за пределами Китая, например, в Южной Азии. Поэтому, уже есть риск передачи людям новых видов COVID-19.

      По словам специалиста, вирус передавался не напрямую через летучих мышей, а через промежуточное заболевшее животное.

      Фото: Getty Images
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