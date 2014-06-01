В Беларуси возрастут тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи

В Республики Беларусь с 14 декабря текущего года будут внесены изменения тарифов на услуги электросвязи и почтовой связи. Согласно новому постановлению подорожает ежемесячная абонентская плата за стационарный телефон с 3,44 бел руб до 3,59 бел руб.

Увеличится плата за одну минуту соединения до 0,0073 бел руб. Международная связь по телефону также подорожает, одна минута будет стоить 0,0192 бел руб при соединении без телефониста. Связь при помощи телефониста возрастет до 0,0288 бел руб.





Стоимость почтовой связи в стране для физлиц увеличится на 6 копеек, это касается простых отправлений, вес которых не превышает 20 г. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данный тариф подорожает на 5 копеек.





фото:primepress.by







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