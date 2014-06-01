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      • В Беларуси пройдет опрос о необходимости отключения страны от SWIFT

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 17:50
      (голосов: 0)
      Светлана Тихановская выступила с предложением отключить Беларусь от международной банковской системы SWIFT.

      Но прежде, чем это сделать, необходимо дать слово белорусам и узнать их мнение об этом предложении. Для этого подготовлен опрос на платформе «Голос», чтобы принять решение.

      На видеоконференции 4 декабря 2020 года оппозиционист Павел Латушко прокомментировал идею отключения SWIFT.

      «Принятие данной меры может иметь место только в крайнем случае»
      , - сказал политик.

      Он считает, что важен ответ белорусского общества, а также мнение экономистов.

      Фото: autoparus.by
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