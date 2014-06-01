Кочанова рассказала, какие телеграм-каналы читает

«Я встаю в 6 утра и включаю сразу телевизор. И критики в сторону телевизора у меня звучит много. Смотрю новости, газеты я читаю в силу профессиональной своей деятельности. Люблю печатные издания, — поделилась Кочанова. — Но если открыть мой телефон, то можно найти телеграм: “Пул Первого”».

«Журналистов привлекают к ответственности, как и других людей, за несанкционированные мероприятия"

«А зачем это освещать?»

«Я не видела лжи на БТ. Видели вы — скажите. Но называть власть фашистами нельзя. То, что вещают наши товарищи, которые уехали за границу, как к этому относиться? Они же вещают ложь»







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