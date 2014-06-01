Кочанова рассказала, какие телеграм-каналы читает

4 декабря 2020 года председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась со студентами журфака БГУ.
Студенты задавали много вопросов. Например, у Кочановой спросили, какие СМИ она читает или слушает.
«Я встаю в 6 утра и включаю сразу телевизор. И критики в сторону телевизора у меня звучит много. Смотрю новости, газеты я читаю в силу профессиональной своей деятельности. Люблю печатные издания, — поделилась Кочанова. — Но если открыть мой телефон, то можно найти телеграм: “Пул Первого”».
Также студенткой был задан вопрос, почему против независимых журналистов применяются репрессии.
«Журналистов привлекают к ответственности, как и других людей, за несанкционированные мероприятия"
, — ответила Кочанова.
На последующий вопрос студентки, а кто тогда будет освещать происходящее, если журналистов будут задерживать, председатель ответила:
«А зачем это освещать?»
— спросила в ответ Кочанова.
Также Кочанова поделилась мнением, что все независимые СМИ освещают неправдивую информацию, в отличие от государственных СМИ.
«Я не видела лжи на БТ. Видели вы — скажите. Но называть власть фашистами нельзя. То, что вещают наши товарищи, которые уехали за границу, как к этому относиться? Они же вещают ложь»