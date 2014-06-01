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      • Кочанова рассказала, какие телеграм-каналы читает

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 17:26
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      4 декабря 2020 года председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась со студентами журфака БГУ.

      Студенты задавали много вопросов. Например, у Кочановой спросили, какие СМИ она читает или слушает.

      «Я встаю в 6 утра и включаю сразу телевизор. И критики в сторону телевизора у меня звучит много. Смотрю новости, газеты я читаю в силу профессиональной своей деятельности. Люблю печатные издания, — поделилась Кочанова. — Но если открыть мой телефон, то можно найти телеграм: “Пул Первого”».

      Также студенткой был задан вопрос, почему против независимых журналистов применяются репрессии.
      «Журналистов привлекают к ответственности, как и других людей, за несанкционированные мероприятия"
      , — ответила Кочанова.

      На последующий вопрос студентки, а кто тогда будет освещать происходящее, если журналистов будут задерживать, председатель ответила:
      «А зачем это освещать?»
       — спросила в ответ Кочанова.

      Также Кочанова поделилась мнением, что все независимые СМИ освещают неправдивую информацию, в отличие от государственных СМИ.
      «Я не видела лжи на БТ. Видели вы — скажите. Но называть власть фашистами нельзя. То, что вещают наши товарищи, которые уехали за границу, как к этому относиться? Они же вещают ложь»
      , — сказала глава Совета Республики.

      Фото: yandex.by
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