На выходных в Беларуси ожидаются морозы и сильный ветер

По данным синоптиков, в субботу, 5 декабря, возможна гололедица на дорогах в восточной части республики. Усилится порывистый ветер до 10 метров в секунду, а в отдельных районах порывы достигнут до 18 метров в секунду. Ночью возможны небольшие заморозки, и температура в среднем может упасть до -3°C. Днем будет теплее около +4°C. В регионах на юго-западе - +8°C.
В воскресенье, 6 декабря, осадков не ожидается, но возможна гололедица из-за перепадов температур. Порывы ветра не спадут и также составят до 10-18 метров в секунду. Поэтому в ночное время температура понизится до -7°C в восточных регионах. В западных районах ночью будет теплее до +5°C. Днем температура до +3 градусов. На юго-западе будет теплее до +6°C в течение дня.