В Беларуси с 2021 года начнут выдавать биометрические паспорта и ID-карты





Для использования документа внутри страны потребуется ID-карта. Эта пластиковая карта по внешнему виду похожа на водительское удостоверение с цветной фотографией, персональными данными и подписью. На обратной стороне документа будет размещена черно-белая фотографии владельца в меньшем размере и индивидуальный QR-код, защищающий карту от подделок. Внутри пластиковой карты будут находиться биометрические данные владельца и криптографические сведения, необходимые для проверки на подлинность электронной подписи.



Стоить ID-карта будет 27 руб. Срок действия - 10 лет. Бесплатно ее смогут получить дети до 14 лет и лица, находящиеся на государственном обеспечении.



Для зарубежных поездок нужен будет биометрический паспорт. Его выдадут только, если уже получена ID-карта.



Изменения не сильно затронули внешний вид, но паспорт станет толще из-за поликарбонатной страницы с персональной информацией владельца. В ней будет чип, в котором сохранена информация об отпечатках пальцев. Также в новый паспорт включены дополнительные страницы для виз.



Срок действия паспорта - 10 лет. Его стоимость составит 2 базовые величины. Получить биометрический паспорт можно в отделе по гражданству и миграции.



Фото: УВД Мингорисполкома Кратко и по делу в Telegram Новости Беларуси в Viber







Загрузка... Загрузка... С января 2021 года на замену обычному паспорту будет выдаваться ID-карта и биометрический паспорт.Для использования документа внутри страны потребуется ID-карта. Эта пластиковая карта по внешнему виду похожа на водительское удостоверение с цветной фотографией, персональными данными и подписью. На обратной стороне документа будет размещена черно-белая фотографии владельца в меньшем размере и индивидуальный QR-код, защищающий карту от подделок. Внутри пластиковой карты будут находиться биометрические данные владельца и криптографические сведения, необходимые для проверки на подлинность электронной подписи.Стоить ID-карта будет 27 руб. Срок действия - 10 лет. Бесплатно ее смогут получить дети до 14 лет и лица, находящиеся на государственном обеспечении.Для зарубежных поездок нужен будет биометрический паспорт. Его выдадут только, если уже получена ID-карта.Изменения не сильно затронули внешний вид, но паспорт станет толще из-за поликарбонатной страницы с персональной информацией владельца. В ней будет чип, в котором сохранена информация об отпечатках пальцев. Также в новый паспорт включены дополнительные страницы для виз.Срок действия паспорта - 10 лет. Его стоимость составит 2 базовые величины. Получить биометрический паспорт можно в отделе по гражданству и миграции.Фото: УВД Мингорисполкома