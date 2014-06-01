Подорожал проезд в Могилевской области

С 5 декабря 2020 года проезд в городском общественном транспорте в Могилевской области будет стоить 70 коп. Официальный документ был подписан 30 ноября и вступил в силу.
Теперь стоимость проезда в городском общественном транспорте составит 70 коп., а в экспрессных маршрутах – 80 коп.
Проездные билеты на один вид транспорта будут стоить до 31,5 руб. в зависимости от срока действия. На два вида транспорта - до 42,04 руб.
В Бобруйске стоимость проездных на один вид транспорта увеличилась до 30,67 руб., а на два вида транспорта – до 41,16 руб. В районных центрах стоимость проездных составит до 26,77 руб. в зависимости от срока действия.
Повышены тарифы на пригородные поездки в Могилевской области. На обычных маршрутах цена составит 9 коп., на скоростных маршрутах и дополнительных рейсах – 11 коп., а экспрессных – 12 коп/км.
Подорожает и провоз багажа. Теперь стоимость составит 1, 2, и 4 копейки за километр для маломерного, среднемерного и крупномерного места багажа.
Ранее увеличение тарифов произошло в других областях и Минске. Могилевская область стала завершающим этапом.