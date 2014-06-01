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      • В Беларуси планируется увеличить потребление электроэнергии к концу 2025 года

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 16:56
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      Министр энергетики Беларуси - Виктор Каранкевич 2 декабря заявил, что к концу 2025 года, по имеющимся прогнозам, объем потребляемой электроэнергии в стране достигнет 44 млрд кВт/ч.

      На данный момент в Беларуси разрабатывается программа, благодаря которой будет увеличено потребление электроэнергии для отопления и водоснабжения.

      Отмечается, что в прошлом 2019 году потребление электроэнергии в Беларуси составляло около 38 млрд кВт/ч, к 2025 году планируется увеличить расход до 44 млрд кВт/ч.

      По словам Виктора Каранкевича, перспективным направлением для увеличения расхода электроэнергии также является строительство многоэтажных электрифицированных домов.

      Фото: belgastechnika.by
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