В Беларуси планируется увеличить потребление электроэнергии к концу 2025 года



Министр энергетики Беларуси - Виктор Каранкевич 2 декабря заявил, что к концу 2025 года, по имеющимся прогнозам, объем потребляемой электроэнергии в стране достигнет 44 млрд кВт/ч.

На данный момент в Беларуси разрабатывается программа, благодаря которой будет увеличено потребление электроэнергии для отопления и водоснабжения.

Отмечается, что в прошлом 2019 году потребление электроэнергии в Беларуси составляло около 38 млрд кВт/ч, к 2025 году планируется увеличить расход до 44 млрд кВт/ч.

По словам Виктора Каранкевича, перспективным направлением для увеличения расхода электроэнергии также является строительство многоэтажных электрифицированных домов.

Фото: belgastechnika.by







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