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      • Лавров считает, что позиция по Беларуси испортила репутацию ОБСЕ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 16:45
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      Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что ОБСЕ испортила себе репутацию после выражения своей позиции по ситуации в Беларуси.

      Такое мнение Лавров выразил на Совете министров иностранных дел ОБСЕ, прошедшем 3 декабря 2020 года.

      "Тяжелым ударом по репутации ОБСЕ стали ошибочный отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) от наблюдения за президентскими выборами в Беларуси, последующая однобокая критика в адрес белорусских властей и запуск изжившего себя Московского механизма»
      , - сказал глава МИД РФ.

      Он также отметил, что Россия и ее союзники выступают за идею реформировать ОБСЕ.

      Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС 
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