Лавров считает, что позиция по Беларуси испортила репутацию ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что ОБСЕ испортила себе репутацию после выражения своей позиции по ситуации в Беларуси.
Такое мнение Лавров выразил на Совете министров иностранных дел ОБСЕ, прошедшем 3 декабря 2020 года.
"Тяжелым ударом по репутации ОБСЕ стали ошибочный отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) от наблюдения за президентскими выборами в Беларуси, последующая однобокая критика в адрес белорусских властей и запуск изжившего себя Московского механизма»
, - сказал глава МИД РФ.
Он также отметил, что Россия и ее союзники выступают за идею реформировать ОБСЕ.