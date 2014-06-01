Лавров считает, что позиция по Беларуси испортила репутацию ОБСЕ

"Тяжелым ударом по репутации ОБСЕ стали ошибочный отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) от наблюдения за президентскими выборами в Беларуси, последующая однобокая критика в адрес белорусских властей и запуск изжившего себя Московского механизма»







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