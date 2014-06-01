Тихановская готова возглавить Беларусь в переходный период

В своем видеообращении от 3 декабря 2020 года экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о решении возглавить Беларусь в переходный период.
"Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна"
, — отметила Тихановская.
Чтобы следующие выборы прошли "безболезненно", она объединила лучших экспертов и демократические силы Беларуси для создания оппозиционной команды.
«Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Республики Беларусь. И своё слово я держу»
, - сказала она.
Фото: ria.ru
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