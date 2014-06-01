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      • Тихановская готова возглавить Беларусь в переходный период

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 16:24
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      В своем видеообращении от 3 декабря 2020 года экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о решении возглавить Беларусь в переходный период.

      "Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна"
      , — отметила Тихановская.

      Чтобы следующие выборы прошли "безболезненно", она объединила лучших экспертов и демократические силы Беларуси для создания оппозиционной команды.

      «Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Республики Беларусь. И своё слово я держу»
      , - сказала она.

      Фото: ria.ru
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