  • » » В пункте пропуска «Бенякони» временно не пропускают граждан и транспортные средства

      • В пункте пропуска «Бенякони» временно не пропускают граждан и транспортные средства

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 15:39
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      Из-за ремонтных работ в пункте пропуска «Бенякони», расположенном на белорусско-литовской границе временно закрыт пропуск для граждан и автомобилей.

      В пункте пропуска «Бенякони — Шальчининкай» ремонтируются электрические сети на литовской стороне из-за чего пропуск для граждан и автомобилей временно закрыт, информирует Госпогранкомитет.

      Отмечается, что ремонтные работы на литовской стороне будут проводиться и в ближайшие дни: 4, 7 и 21 декабря с 9.30 до 15.00. Граждане смогут воспользоваться другими пунктами пропуска: «Привалка — Райгардас» и «Каменный Лог — Мядининкай».

      фото: politring.com
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