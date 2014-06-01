В пункте пропуска «Бенякони» временно не пропускают граждан и транспортные средства

Из-за ремонтных работ в пункте пропуска «Бенякони», расположенном на белорусско-литовской границе временно закрыт пропуск для граждан и автомобилей.

В пункте пропуска «Бенякони — Шальчининкай» ремонтируются электрические сети на литовской стороне из-за чего пропуск для граждан и автомобилей временно закрыт, информирует Госпогранкомитет.

Отмечается, что ремонтные работы на литовской стороне будут проводиться и в ближайшие дни: 4, 7 и 21 декабря с 9.30 до 15.00. Граждане смогут воспользоваться другими пунктами пропуска: «Привалка — Райгардас» и «Каменный Лог — Мядининкай».







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фото: politring.com