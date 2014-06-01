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      • Беларусь готова поделиться с Молдовой опытом сельхозпроизводства и строительства автодорог

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 14:39
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      Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин встретился с министром экономики инфраструктуры Молдовы Анатолием Усатым.

      На встрече стороны затронули темы торгово-экономических взаимодействий, включающие рост поставок продукции, а также темы дорожного строительства.

      По словам Анатолия Калинина, Беларусь готова разделить свой опыт с Молдовой в сфере сельского хозяйства, модернизации железнодорожного, жилищно-коммунального и лифтового хозяйства, строительства автодорог, модернизации транспортной инфраструктуры и др.

      Делая выводы, стороны отметили, что белорусско-молдавское сотрудничество в сфере народного хозяйства в долгосрочной перспективе позволит эффективно использовать ресурсы стран.

      Фото: belta.by
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