Беларусь готова поделиться с Молдовой опытом сельхозпроизводства и строительства автодорог

Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин встретился с министром экономики инфраструктуры Молдовы Анатолием Усатым.
На встрече стороны затронули темы торгово-экономических взаимодействий, включающие рост поставок продукции, а также темы дорожного строительства.
По словам Анатолия Калинина, Беларусь готова разделить свой опыт с Молдовой в сфере сельского хозяйства, модернизации железнодорожного, жилищно-коммунального и лифтового хозяйства, строительства автодорог, модернизации транспортной инфраструктуры и др.
Делая выводы, стороны отметили, что белорусско-молдавское сотрудничество в сфере народного хозяйства в долгосрочной перспективе позволит эффективно использовать ресурсы стран.