Кунцевич высказался за регламентацию контента в соцсетях и мессенджерах

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации президента, считает, что необходимо урегулировать работу с информацией в социальных сетях и мессенджерах.
Данной мыслью поделился заместитель сегодня, 3 декабря 2020 года, во время круглого стола в Палате представителей на тему «Средства массовой информации в политическом процессе. Актуальные аспекты законодательного регулирования».
«С моей точки зрения, нужны действительно новые решения, в том числе и на законодательном уровне, позволяющие регламентировать работу с контентом в социальных сетях и мессенджерах, которые для многих заменяют традиционные источники информации. Ряд стран не стесняются идти таким путем. Я полагаю, что их опыт может быть полезен и в наших реалиях»
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Министр информации Игорь Луцкий считает, что необходимо в ближайшем будущем проработать информационное поле