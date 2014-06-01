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      • Кунцевич высказался за регламентацию контента в соцсетях и мессенджерах

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 14:04
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      Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации президента, считает, что необходимо урегулировать работу с информацией в социальных сетях и мессенджерах.

      Данной мыслью поделился заместитель сегодня, 3 декабря 2020 года, во время круглого стола в Палате представителей на тему «Средства массовой информации в политическом процессе. Актуальные аспекты законодательного регулирования».

      «С моей точки зрения, нужны действительно новые решения, в том числе и на законодательном уровне, позволяющие регламентировать работу с контентом в социальных сетях и мессенджерах, которые для многих заменяют традиционные источники информации. Ряд стран не стесняются идти таким путем. Я полагаю, что их опыт может быть полезен и в наших реалиях»
      , – прокомментировал Кунцевич.

      Министр информации Игорь Луцкий считает, что необходимо в ближайшем будущем проработать информационное поле
      «через совершенствование правовых инструментов»
      .

      Фото: belta.by
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