Экспортные перевозки грузов по БЖД в ноябре возросли на 6,1%

"По сравнению с ноябрем 2019 года в 1,5 раза увеличилась перевозка удобрений и цемента, на 11% - нефтепродуктов. При этом основные направления экспорта - это порты Литвы и Латвии (с последующей морской перевозкой в страны Западной Европы, Юго-Восточной Азии, а также Южной Америки), России, Украины и Польши"







Загрузка...

Загрузка...