  • » » Экспортные перевозки грузов по БЖД в ноябре возросли на 6,1%

      • Экспортные перевозки грузов по БЖД в ноябре возросли на 6,1%

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 16:32
      (голосов: 0)
      Белорусской железной дороге в ноябре 2020 года удалось увеличить экспортные перевозки грузов на 6,1%, что составило 4,3 млн т.

      "По сравнению с ноябрем 2019 года в 1,5 раза увеличилась перевозка удобрений и цемента, на 11% - нефтепродуктов. При этом основные направления экспорта - это порты Литвы и Латвии (с последующей морской перевозкой в страны Западной Европы, Юго-Восточной Азии, а также Южной Америки), России, Украины и Польши"
      , - поделились в пресс-центре БЖД.

      Также в ноябре увеличилась и погрузка груза, она составила 7,5 млн т, что на 2,2% больше, по сравнению с данным периодом предыдущего года.

      Фото: primepress.by
      Кратко и по делу в Telegram
      Новости Беларуси в Viber




      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь