Экспортные перевозки грузов по БЖД в ноябре возросли на 6,1%

Белорусской железной дороге в ноябре 2020 года удалось увеличить экспортные перевозки грузов на 6,1%, что составило 4,3 млн т.
"По сравнению с ноябрем 2019 года в 1,5 раза увеличилась перевозка удобрений и цемента, на 11% - нефтепродуктов. При этом основные направления экспорта - это порты Литвы и Латвии (с последующей морской перевозкой в страны Западной Европы, Юго-Восточной Азии, а также Южной Америки), России, Украины и Польши"
, - поделились в пресс-центре БЖД.
Также в ноябре увеличилась и погрузка груза, она составила 7,5 млн т, что на 2,2% больше, по сравнению с данным периодом предыдущего года.