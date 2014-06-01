МИД Германии обещает расширить санкции против Беларуси

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что санкции против Беларуси вступят в силу, если Александр Лукашенко не пойдет на уступки. Об этом он сообщил на видеоконференции «Минский форум».
«Если Лукашенко и его сторонники не поддадутся, то мы шаг за шагом расширим эти санкции, это решение ЕС»,
— заявил Маас.
Также ведутся консультации с европейскими юристами, чтобы понесли уголовную ответственность те, кто проявлял насилие в отношение протестующих в Беларуси.
«Мы консультируемся с нашими европейскими партнерами, как можно собрать неопровержимые доказательства ежедневных нарушений прав человека в Беларуси и в конце концов начать судебное преследование виновных»
, — сказал он.
На данный момент против 55 белорусских чиновников введены санкции ЕС, которые включают в себя ограничения на въезд и заморозку счетов. Теперь Евросоюз планирует расширить список чиновников, а также включить в него бизнесменов, учреждения и компании из Беларуси, на которых будут распространяться санкции.