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      • Лукашенко обеспокоен наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 15:24
      (голосов: 0)
      2 декабря 2020 года на саммите ОДКБ, проходящем по видеосвязи, Александр Лукашенко выразил обеспокоенность увеличением военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.

      "Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы. Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ"
      , - заявил Лукашенко.

      Лукашенко уточнил, что встревожен размещением американских военных и НАТО в Польше.

      "Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии"
      , - добавил он.

      Также Лукашенко пояснил, что данные действия США затрагивают национальные интересы не только Беларуси, но и других стран.

      Фото: rg.ru
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