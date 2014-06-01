Лукашенко обеспокоен наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ

"Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы. Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ"

"Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии"







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