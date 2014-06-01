Лукашенко обеспокоен наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ

2 декабря 2020 года на саммите ОДКБ, проходящем по видеосвязи, Александр Лукашенко выразил обеспокоенность увеличением военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.
"Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы. Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ"
, - заявил Лукашенко.
Лукашенко уточнил, что встревожен размещением американских военных и НАТО в Польше.
"Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии"
, - добавил он.
Также Лукашенко пояснил, что данные действия США затрагивают национальные интересы не только Беларуси, но и других стран.