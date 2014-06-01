В Беларуси планируют расширить возможности использования семейного капитала

Сегодня, 2 декабря 2020 года, в Палате представителей Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, сообщила, что в Беларуси планируется расширить возможности для использования семейного капитала.
«Идет обсуждение, мы разворачиваем диалоговые площадки по этому вопросу в регионах. В Минтруда поступает много обращений о расширении направлений использования семейного капитала»
, - сказала Ирина Костевич.
Чаще всего, многодетные семьи направляют семейный капитал на улучшение своих жилищных условий. Поэтому рассматриваются варианты расширения возможностей использования государственных средств при строительстве жилья.
«Речь идет о возможности приобретения доли жилищного помещения. Вторая часть поднимает вопрос погашения ссуд, которые предоставляет организация, где работает человек при строительстве жилья. Также поступают предложения расширить перечень платных медицинских услуг, где можно использовать семейный капитал»