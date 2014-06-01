В Беларуси планируют расширить возможности использования семейного капитала

«Идет обсуждение, мы разворачиваем диалоговые площадки по этому вопросу в регионах. В Минтруда поступает много обращений о расширении направлений использования семейного капитала»

«Речь идет о возможности приобретения доли жилищного помещения. Вторая часть поднимает вопрос погашения ссуд, которые предоставляет организация, где работает человек при строительстве жилья. Также поступают предложения расширить перечень платных медицинских услуг, где можно использовать семейный капитал»







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