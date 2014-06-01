В центре Бреста обустроили маршрут для слабовидящих людей

В центре Бреста выполнены ремонтные работы на пересечении проспекта Королева и проезда Циолковского.
Чтобы слабовидящие люди, родители с детскими колясками и пожилые люди смогли комфортно передвигаться, сотрудники «Автобытдора» занизили бордюрный камень.
«Обустроили пешеходный маршрут для слабовидящих людей в пределах улиц Карла Маркса - Орджоникидзе - Мицкевича. Для этого установили тактильные наземные указатели на участке от автовокзала до пересечения улиц Карла Маркса и Мицкевича и тактильную предупредительную разметку перед зоной посадки в общественный транспорт на ул.Мицкевича"
– поделился председатель горисполкома Александр Рогачук.
В 2020 году уже были выполнены работы по понижению бордюрных камней на 150 пешеходных переходах. До конца года планируется провести данные работы еще на 15 переходах. Также продолжается обустройство переходов желтыми тактильными указателями.
"Это важный этап адаптации объектов к нормам доступной среды"