В центре Бреста обустроили маршрут для слабовидящих людей

«Обустроили пешеходный маршрут для слабовидящих людей в пределах улиц Карла Маркса - Орджоникидзе - Мицкевича. Для этого установили тактильные наземные указатели на участке от автовокзала до пересечения улиц Карла Маркса и Мицкевича и тактильную предупредительную разметку перед зоной посадки в общественный транспорт на ул.Мицкевича"

"Это важный этап адаптации объектов к нормам доступной среды"







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