Белорусский портал TUT.BY получил Международную премию имени Павла Шеремета. Такое решение было принято Руководящим комитетом Форума гражданского общества Восточного партнерства.
Премией имени Павла Шеремета награждают за выдающиеся заслуги в борьбе против нарушения прав человека и несправедливости в регионе Восточного партнерства.
Премию журналистам редакции TUT.BY вручат 8 декабря 2020 г. в Брюсселе на 12-й ежегодной Ассамблеи форума.
Премия имени Шеремета была основана в 2016 г. в память об известном белорусском журналисте Павле Шеремете, погибшем 20 июня 2016 г. в центре Киева из-за подрыва автомобиля.
Фото: TYT.BY
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