  • » » Белорусский портал tut.by получил Международную премию имени Павла Шеремета

      • Белорусский портал tut.by получил Международную премию имени Павла Шеремета

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 13:31
      (голосов: 0)
      Белорусский портал TUT.BY получил Международную премию имени Павла Шеремета. Такое решение было принято Руководящим комитетом Форума гражданского общества Восточного партнерства.

      Премией имени Павла Шеремета награждают за выдающиеся заслуги в борьбе против нарушения прав человека и несправедливости в регионе Восточного партнерства.

      Премию журналистам редакции TUT.BY вручат 8 декабря 2020 г. в Брюсселе на 12-й ежегодной Ассамблеи форума.

      Премия имени Шеремета была основана в 2016 г. в память об известном белорусском журналисте Павле Шеремете, погибшем 20 июня 2016 г. в центре Киева из-за подрыва автомобиля.

      Фото: TYT.BY 
      Кратко и по делу в Telegram
      Новости Беларуси в Viber




      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь