Степан Путило: Сливы разговоров представителей власти только начались

Степан Путило, автор Телеграм-канала, который признан в Беларуси экстремистским, рассказал о слитых разговорах якобы представителей белорусской власти.
Блоггер заявил, что неизвестный человек присылает ему записи телефонных разговоров людей, приближенных к Александру Лукашенко.
«К сожалению, этот человек, который присылал и присылает нам файлы, не представился - и не отвечает на вопросы, которые не касаются уточнения подробностей, когда был этот разговор и так далее. Но зато мы видим всю систему [власти] насквозь. И важно подчеркнуть, что это только начало»
, - отметил блоггер.
По словам Путило, пока новые аудиофайлы с телефонными разговорами неизвестные отправляют бесплатно, но за «горячие записи» требуют деньги.
«Есть очень-очень горячие [записи], которые удивят всю Беларусь. Но они уже будут платными»