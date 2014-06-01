Степан Путило: Сливы разговоров представителей власти только начались

«К сожалению, этот человек, который присылал и присылает нам файлы, не представился - и не отвечает на вопросы, которые не касаются уточнения подробностей, когда был этот разговор и так далее. Но зато мы видим всю систему [власти] насквозь. И важно подчеркнуть, что это только начало»

«Есть очень-очень горячие [записи], которые удивят всю Беларусь. Но они уже будут платными»







Загрузка...

Загрузка...