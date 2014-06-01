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      • Степан Путило: Сливы разговоров представителей власти только начались

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 13:03
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      Степан Путило, автор Телеграм-канала, который признан в Беларуси экстремистским, рассказал о слитых разговорах якобы представителей белорусской власти.

      Блоггер заявил, что неизвестный человек присылает ему записи телефонных разговоров людей, приближенных к Александру Лукашенко.

      «К сожалению, этот человек, который присылал и присылает нам файлы, не представился - и не отвечает на вопросы, которые не касаются уточнения подробностей, когда был этот разговор и так далее. Но зато мы видим всю систему [власти] насквозь. И важно подчеркнуть, что это только начало»
      , - отметил блоггер.

      По словам Путило, пока новые аудиофайлы с телефонными разговорами неизвестные отправляют бесплатно, но за «горячие записи» требуют деньги.

      «Есть очень-очень горячие [записи], которые удивят всю Беларусь. Но они уже будут платными»
      , - заявил Путило.

      Фото: gomel.today
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