2 декабря Лукашенко примет участие в сессии совета коллективной безопасности ОДКБ

Александр Лукашенко 2 декабря 2020 г. примет участие в сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.
В заседании примут участие лидеры стран-членов ОДКБ. Конференция состоится в онлайн-формате по видеосвязи.
Лукашенко выступит с отчетом о состоянии международной безопасности, а также расскажет, какие действия предпримет Беларусь для повышения эффективности организации.
Лидеры стран ОДКБ обсудят обстановку в регионе и мире, расскажут о выполнении достигнутых ранее договоренностей.
Фото: odkb-csto.org
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