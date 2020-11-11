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      • 2 декабря Лукашенко примет участие в сессии совета коллективной безопасности ОДКБ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 17:51
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко 2 декабря 2020 г. примет участие в сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.

      В заседании примут участие лидеры стран-членов ОДКБ. Конференция состоится в онлайн-формате по видеосвязи.

      Лукашенко выступит с отчетом о состоянии международной безопасности, а также расскажет, какие действия предпримет Беларусь для повышения эффективности организации.

      Лидеры стран ОДКБ обсудят обстановку в регионе и мире, расскажут о выполнении достигнутых ранее договоренностей.

      Фото: odkb-csto.org
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