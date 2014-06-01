  • » » Авдовин: Новые санкции ЕС против Беларуси усугубят кризис отношений с Западом

      • Авдовин: Новые санкции ЕС против Беларуси усугубят кризис отношений с Западом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 16:21
      (голосов: 0)
      Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдовин считает, что санкции Евросоюза против Беларуси могут повлиять на страны, входящие в ЕС. Поэтому, некоторые страны могут начать искать обход и выступать против отмены санкций.

      «Почему они будут это делать? Потому что у них есть очень сильное свое финансово-экономическое лобби. Это крупные компании, корпорации, которые, естественно, заинтересованы в том, чтобы работать на белорусском рынке, на рынке ЕАЭС. И санкции — это удар по интересам крупных европейских, американских компаний и банков»
      , — пояснил Алексей Авдонин.

      Алексей Авдовин считает, что Беларусь будет вынуждена искать других партнеров, чтобы поддерживать и развивать свою экономику.

      «Это означает более активное тесное сотрудничество в первую очередь с лидером мировой экономики Китаем, который занимает и будет занимать в ближайшие 10-15 лет первенство по темпу экономического роста»
      , — рассказал аналитик.

      Фото: belta.by
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