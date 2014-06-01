Авдовин: Новые санкции ЕС против Беларуси усугубят кризис отношений с Западом

«Почему они будут это делать? Потому что у них есть очень сильное свое финансово-экономическое лобби. Это крупные компании, корпорации, которые, естественно, заинтересованы в том, чтобы работать на белорусском рынке, на рынке ЕАЭС. И санкции — это удар по интересам крупных европейских, американских компаний и банков»

«Это означает более активное тесное сотрудничество в первую очередь с лидером мировой экономики Китаем, который занимает и будет занимать в ближайшие 10-15 лет первенство по темпу экономического роста»







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