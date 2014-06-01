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      • "Белстат": За чертой бедности проживает 3.4% белорусов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:49
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      За чертой бедности по данным «Белстата» проживает 3.4% белорусов. Таковы результаты выборочного обследования домохозяйств на уровень жизни в 3-м квартале этого года.

      Малообеспеченными считаются граждане страны, со среднедушевыми ресурсами, не достигающими прожиточного минимума, установленного на данный момент в 258.11 руб. С первого квартала доля малообеспеченных граждан не изменилась, во 2-м квартале она составляла 3.6%.
      Всего население страны к 1 апреля заканчивающегося года достигало 9 397 000 граждан. Таким образом, за чертой бедности в 3-м квартале проживало около 319 500 человек. Максимальная доля бедняков наблюдается у семей с несовершеннолетними детьми. Среди бездетных она составила 1.5%, среди одиночек – 1.1%. Максимальное количество малообеспеченных проживает на Гомельщине – 4.8% жителей. Меньше всего их в Минске – 0.9%.

      Фото: «bobr.by»
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