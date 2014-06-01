"Белстат": За чертой бедности проживает 3.4% белорусов

За чертой бедности по данным «Белстата» проживает 3.4% белорусов. Таковы результаты выборочного обследования домохозяйств на уровень жизни в 3-м квартале этого года.
Малообеспеченными считаются граждане страны, со среднедушевыми ресурсами, не достигающими прожиточного минимума, установленного на данный момент в 258.11 руб. С первого квартала доля малообеспеченных граждан не изменилась, во 2-м квартале она составляла 3.6%. Всего население страны к 1 апреля заканчивающегося года достигало 9 397 000 граждан. Таким образом, за чертой бедности в 3-м квартале проживало около 319 500 человек. Максимальная доля бедняков наблюдается у семей с несовершеннолетними детьми. Среди бездетных она составила 1.5%, среди одиночек – 1.1%. Максимальное количество малообеспеченных проживает на Гомельщине – 4.8% жителей. Меньше всего их в Минске – 0.9%.