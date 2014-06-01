Внешний госдолг РБ в январе-октябре 2020 увеличился на 5,8%

Увеличение внешнего долга Беларуси с января по октябрь составило 5.8% ( до 18 100 млн. USD) всего на 1 млрд. USD, учитывая курсовые разницы. За 10 месяцев нынешнего года внешние государственные займы составили 2 548 900 000 USD.Из них 1 391 500 000 USD являются облигациями, размещаемыми на внешних рынках, 505 млрд. USD – в правительстве и банковских учреждениях России, 500 млн. USD – ЕФСР, 89 700 000 USD – займ экспортно-импортного банка Китайской Народной республики, 54 700 000 USD – МБРР, 8 млн. – ЕБРР, а также СИБ. На выплаты внешних государственных долгов в этом году израсходовано 1 388 200 000 USD.

Фото: «newsbel.by»







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