Министр обороны Беларуси обсудил с коллегами из ОДКБ военные угрозы

Глава МО Беларуси, Виктор Хренин встретился со своими коллегами из стран ОДКБ. Мероприятие проходило с участием Станислава Зася - генерального секретаря ОДКБ, а также начальника объединённого штаба этой организации Анатолия Сидорова. Проводилось заседание в онлайн режиме.
Темой встречи были вызовы и военные угрозы в регионах. Министр обороны Беларуси сообщил о ситуации с коллективной безопасностью в Восточной Европе. По итогам встречи была утверждена концепция коллективного комплексного подхода к контролю качества производимой в рамках ОДКБ военной продукции.