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      • Министр обороны Беларуси обсудил с коллегами из ОДКБ военные угрозы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 15:08
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      Глава МО Беларуси, Виктор Хренин встретился со своими коллегами из стран ОДКБ. Мероприятие проходило с участием Станислава Зася - генерального секретаря ОДКБ, а также начальника объединённого штаба этой организации Анатолия Сидорова. Проводилось заседание в онлайн режиме.

      Темой встречи были вызовы и военные угрозы в регионах. Министр обороны Беларуси сообщил о ситуации с коллективной безопасностью в Восточной Европе. По итогам встречи была утверждена концепция коллективного комплексного подхода к контролю качества производимой в рамках ОДКБ военной продукции.


      Фото: «Белта»
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