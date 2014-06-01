В Беларуси повысят трудовые пенсии с 1 декабря 2020 года

«Средняя пенсия по возрасту для неработающего пенсионера составит 513 белорусских рублей. В сравнении с декабрем 2019 года темп роста составил 12%»

«Если кто-то один из родителей воспитывал не менее 20 лет инвалида I группы с рождения, то с 1 января 2021 года пенсия увеличивается в два раза»







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