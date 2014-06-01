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      • В Беларуси повысят трудовые пенсии с 1 декабря 2020 года

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 14:56
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      В Министерстве труда Беларуси сообщили, что с 1 декабря 2020 года планируется второе повышение трудовых пенсий на 6%.

      Глава Минтруда Ирина Костевич сказала, что с 1 декабря средний размер пенсии в Беларуси составит более 500 белорусских рублей.

      «Средняя пенсия по возрасту для неработающего пенсионера составит 513 белорусских рублей. В сравнении с декабрем 2019 года темп роста составил 12%»
      , - подсчитала Костевич.

      На 2021 год запланированы изменения в пенсионном законодательстве для родителей инвалидов.

      «Если кто-то один из родителей воспитывал не менее 20 лет инвалида I группы с рождения, то с 1 января 2021 года пенсия увеличивается в два раза»
      , - добавила Костевич.

      Фото: naviny.media
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