Планируется полный переход Беларуси на электронные счётчики до 2023 года

«Белэнерго» предполагает до завершения 2023 г. осуществить замену всех индукционных счётчиков электричества (оснащённых диском), установленных в жилых многоквартирных домах на счётчики новых моделей (электронные). По данным «Белэнерго», всего мероприятие затронет 4 600 000 потребителей электричества.





Профильная программа начата ещё в 2016 году, когда доля новых приборов достигала всего 17%. За прошедший период заменено около 2 000 000 счётчиков индукционного типа и на сегодняшний день уже 67% потребителей пользуются счётчиками нового образца (электронными). За оставшееся до 2023 года время ежегодно будут заменяться 475 000 приборов.







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Фото: «reform.by»