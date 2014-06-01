На новом особняке Дмитрия Баскова неизвестные написали «Не простим»

Неизвестные оставили надпись «Не простим» на новом доме главы федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.
Данная надпись отсылается к событию, произошедшему вечером 11-го ноября на «Площади Перемен». Когда неизвестные избивали Романа Бондаренко, свидетели заметили рядом человека, похожего на Баскова. В больнице на следующий день Роман скончался.
Через несколько дней в сети были обнародованы телефонные записи разговоров двух мужчин, которые говорили о произошедшем с Бондаренко. В одном из них пользователи узнали Баскова.