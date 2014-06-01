  • » » На новом особняке Дмитрия Баскова неизвестные написали «Не простим»

      • На новом особняке Дмитрия Баскова неизвестные написали «Не простим»

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:48
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      Неизвестные оставили надпись «Не простим» на новом доме главы федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

      Данная надпись отсылается к событию, произошедшему вечером 11-го ноября на «Площади Перемен». Когда неизвестные избивали Романа Бондаренко, свидетели заметили рядом человека, похожего на Баскова. В больнице на следующий день Роман скончался.

      Через несколько дней в сети были обнародованы телефонные записи разговоров двух мужчин, которые говорили о произошедшем с Бондаренко. В одном из них пользователи узнали Баскова.

      Фото: newsbel.by
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