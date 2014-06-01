В Бресте задержаны журналисты "Брестской газеты" и «TUT.BY»

Во время митинга в Бресте был задержан внештатный корреспондент «Брестской газеты» и «TUT.BY» Станислав Коршунов. Выйдя на связь, он сообщил, что его отвозят в РОВД для установления личности. Так как Станислав Коршунов находился при исполнении профессиональных обязанностей, при нем было журналистское удостоверение, которое он предъявил силовикам. Однако его все равно задержали.
Также стало известно, что был задержан и Максим Хлебец. А на Советской улице задержали Елену Гнаук.
По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" задержаны уже почти 100 протестующих. Списки продолжают обновляться.