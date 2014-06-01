По всей Беларуси задержано более 50 протестующих

В Беларуси на митингах прошли задержания в Минске, в поселке Боровляны и в Витебске, сообщают правозащитники. Часть улиц в Минске перекрыта сотрудниками ГАИ.
В Домброве силовики разогнали колонну, но вскоре люди снова собрались, чтобы продолжить митинг.
В район Лошица приехал водомет, чтобы разогнать присутствующих.
Распылить газ на протестующих силовики решились в поселке Боровляны под Минском, а также на Партизанском проспекте в районе универмага «Беларусь».
В Уручье люди выходили на проезжую часть и образовывали большие колонны, в связи с чем произошло задержание демонстрантов.
В районе «Маяк Минска» закрыли торговый центр «Дана Молл», где собралось много людей. Посетители центра сообщили, что их не выпускают наружу.
По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" задержаны уже более 50 протестующих.
Фото: naviny.media
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