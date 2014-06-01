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      • По всей Беларуси задержано более 50 протестующих

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 17:00
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      В Беларуси на митингах прошли задержания в Минске, в поселке Боровляны и в Витебске, сообщают правозащитники. Часть улиц в Минске перекрыта сотрудниками ГАИ.

      В Домброве силовики разогнали колонну, но вскоре люди снова собрались, чтобы продолжить митинг.

      В район Лошица приехал водомет, чтобы разогнать присутствующих.

      Распылить газ на протестующих силовики решились в поселке Боровляны под Минском, а также на Партизанском проспекте в районе универмага «Беларусь».

      В Уручье люди выходили на проезжую часть и образовывали большие колонны, в связи с чем произошло задержание демонстрантов.

      В районе «Маяк Минска» закрыли торговый центр «Дана Молл», где собралось много людей. Посетители центра сообщили, что их не выпускают наружу.

      По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" задержаны уже более 50 протестующих.

      Фото: naviny.media 
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