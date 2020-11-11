Белорусам присылают повестки в РУВД за БЧБ-флаги в окнах квартир





Милиция руководствуется статьей 23.34 и считает, что данное своеволие это «пикет».



Такие повестки уже получили жители других районов Минска. Некоторым назначен суд. Например, 26 ноября суд прошел над жителем Минска, у которого обнаружили БЧБ-флаг за стеклом внутри балкона. Мужчина получил наказание в виде штрафа в 20 базовых величин. Суд посчитал данное действие несанкционированным одиночным пикетом.



Фото: TUT.BY Кратко и по делу в Telegram Новости Беларуси в Viber







Загрузка... Загрузка... В Беларуси жильцы домов, у кого замечены БЧБ-флаги на окнах своих квартир, стали получать повестки в РУВД.Милиция руководствуется статьей 23.34 и считает, что данное своеволие это «пикет».Такие повестки уже получили жители других районов Минска. Некоторым назначен суд. Например, 26 ноября суд прошел над жителем Минска, у которого обнаружили БЧБ-флаг за стеклом внутри балкона. Мужчина получил наказание в виде штрафа в 20 базовых величин. Суд посчитал данное действие несанкционированным одиночным пикетом.Фото: TUT.BY