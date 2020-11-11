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      • Белорусам присылают повестки в РУВД за БЧБ-флаги в окнах квартир

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 14:58
      (голосов: 0)
      В Беларуси жильцы домов, у кого замечены БЧБ-флаги на окнах своих квартир, стали получать повестки в РУВД.

      Милиция руководствуется статьей 23.34 и считает, что данное своеволие это «пикет».

      Такие повестки уже получили жители других районов Минска. Некоторым назначен суд. Например, 26 ноября суд прошел над жителем Минска, у которого обнаружили БЧБ-флаг за стеклом внутри балкона. Мужчина получил наказание в виде штрафа в 20 базовых величин. Суд посчитал данное действие несанкционированным одиночным пикетом.

      Фото: TUT.BY
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