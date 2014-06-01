Подорожает проезд в общественном транспорте в регионах Беларуси

С 29 ноября повышается стоимость на проезд в общественном транспорте.
Теперь цена будет составлять в обычных маршрутках – 70 копеек, а в экспрессных – 80 копеек.
Также изменилась стоимость и на проездные билеты.
В городах, где проживают от 250 тыс. до 1 млн человек проездные на один вид транспорта максимально поднимется до 31,5 рубля в зависимости от их срока действия, на два вида транспорта — до 42,04 рубля.
В городах с населением от 50 до 250 тыс. человек проездной на автобус будет стоить максимально до 30,67 рубля, а в городах до 50 тыс. человек — до 26,77 рубля.
Поднимется также стоимость на пригородный транспорт, где максимальная цена проезда составит 12 коп/км.
В два раза повысится цена на провоз багажа. Тарифы составят 1, 2 и 4 копейки за километр для маломерного, среднемерного и крупномерного места багажа.
Также дорожает проезд в общественном транспорте в Гомельской области.
Фото: Intex-press
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