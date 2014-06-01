Суд обязал Минюст объяснить решение о лишении лицензии адвоката Александра Пыльченко

26 ноября в суде Московского района Минска на предварительном заседании по рассмотрению жалобы Пыльченко судья обязал Министерство юстиции в письменном виде аргументировать решение о лишении лицензии адвоката Александра Пыльченко.
Пыльченко считает, что лишать его адвокатской лицензии является неправомерным. Но Квалификационная комиссия пришла к заключению, что Пыльченко совершил действия, которые позволяют дискредитировать звание адвоката и адвокатуру. В интервью изданию tut.by, адвокат высказал свои утверждения, которые
«являются некомпетентными, вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и фактически призывают к противоправным действиям».
В своей жалобе Пыльченко указал, что решение Минюста необоснованное и надуманное. А также решение противоречит Конституции на право свободно делиться своим мнением:
«решение Минюста фактически является наказанием за выражение профессионального мнения»
Министерство юстиции отказали в требовании Пыльченко принять решение о возобновлении его адвокатской лицензии.
Суд обязал Минюст до 10 декабря предоставить письменные объяснения с обоснованием своего решения.
Следующее основное заседание суда назначено на 23 декабря.