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      • Суд обязал Минюст объяснить решение о лишении лицензии адвоката Александра Пыльченко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 16:12
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      26 ноября в суде Московского района Минска на предварительном заседании по рассмотрению жалобы Пыльченко судья обязал Министерство юстиции в письменном виде аргументировать решение о лишении лицензии адвоката Александра Пыльченко.

      Пыльченко считает, что лишать его адвокатской лицензии является неправомерным. Но Квалификационная комиссия пришла к заключению, что Пыльченко совершил действия, которые позволяют дискредитировать звание адвоката и адвокатуру. В интервью изданию tut.by, адвокат высказал свои утверждения, которые
      «являются некомпетентными, вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и фактически призывают к противоправным действиям».

      В своей жалобе Пыльченко указал, что решение Минюста необоснованное и надуманное. А также решение противоречит Конституции на право свободно делиться своим мнением: 
      «решение Минюста фактически является наказанием за выражение профессионального мнения»

      Министерство юстиции отказали в требовании Пыльченко принять решение о возобновлении его адвокатской лицензии.

      Суд обязал Минюст до 10 декабря предоставить письменные объяснения с обоснованием своего решения.

      Следующее основное заседание суда назначено на 23 декабря.

      Фото: euroradio.fm
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