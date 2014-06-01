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      • В Беларуси с 1 января у бюджетников вырастет зарплата

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 15:08
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      С 1 января 2021 года в Беларуси планируется увеличение размера заработной платы у работников бюджетных организаций.

      Экономический аналитик Сергей Герасимов сообщил, что возможное увеличение составит более 5%.

      Причина роста зарплат у бюджетников объясняется увеличением базовой ставки с 185 до 195 рублей.

      Аналитик также пояснил, что для каждого трудящегося увеличение зарплаты будет рассчитываться по-разному. Берется во внимание стаж работника, премии, стимулирующие платы и другое.

      Фото: yandex.by
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