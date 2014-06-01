В Беларуси с 1 января у бюджетников вырастет зарплата





Экономический аналитик Сергей Герасимов сообщил, что возможное увеличение составит более 5%.



Причина роста зарплат у бюджетников объясняется увеличением базовой ставки с 185 до 195 рублей.



Аналитик также пояснил, что для каждого трудящегося увеличение зарплаты будет рассчитываться по-разному. Берется во внимание стаж работника, премии, стимулирующие платы и другое.



Фото: yandex.by Кратко и по делу в Telegram Новости Беларуси в Viber







Загрузка... Загрузка... С 1 января 2021 года в Беларуси планируется увеличение размера заработной платы у работников бюджетных организаций.Экономический аналитик Сергей Герасимов сообщил, что возможное увеличение составит более 5%.Причина роста зарплат у бюджетников объясняется увеличением базовой ставки с 185 до 195 рублей.Аналитик также пояснил, что для каждого трудящегося увеличение зарплаты будет рассчитываться по-разному. Берется во внимание стаж работника, премии, стимулирующие платы и другое.Фото: yandex.by