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      • В Беларуси утверждена антиинфляционная программа до 2023 года

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 14:42
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      Национальный банк и Правительство подписали постановление №674/22 от 25 ноября, в котором утвердили антиинфляционную программу на 2021-23 годы.
      Программа содержит 65 экономических мероприятий по разным направлениям. Теперь государственные органы должны отчитываться о проделанной работе каждый месяц.

      Примеры некоторых пунктов плана:

      - Исключить использование обменного курса при установлении цен и тарифов;  

      - Модернизировать ценообразование на лекарства, медицинские изделия, технику и услуги, оптимизировать их госзакупки и т.д.;

      - Переход работы сферы госзакупок в электронный формат;

      - Установить индикативный показатель прироста цен на социально значимые товары;
       
      - Создать порядок введения временного госрегулирования цен на перечень социально значимых товаров;

      - Пересмотреть цены и тарифы на услуги городского пассажирского и пригородного транспорта, мобильную связь и доступ в интернет, перевозки по железной дороге, автомобильное топливо;
       
      - Утвердить механизм ценообразования на ряд товаров, закупаемых для государственных нужд; 

      - Усовершенствовать порядок установления тарифов на платные медицинские услуги и услуги образования;

      - Поэтапно отменить дифференциацию цен на природный газ для организаций жилищно-коммунального хозяйства; 

      - Поэтапное сокращение перекрестного субсидирования энергоресурсов;
       
      - К 2024 году население должно возмещать не менее 70% затрат на городские перевозки, в областях — не менее 85%, а в Минске — не менее 60%, в пригородных перевозках ­­– не менее 60%, а в железнодорожных перевозках – не менее 20%;
       
      - Программа также предполагает меры по управлению предложением на плодоовощном рынке, противодействию монополиям, выявлению сговоров и иных недобросовестных практик в электронных торгах, в том числе в автоматическом режиме.

      Подробнее с официальным документом можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале, который уже вступил в силу.

      Фото: regionoperator.ru
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