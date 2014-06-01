В Беларуси утверждена антиинфляционная программа до 2023 года

Национальный банк и Правительство подписали постановление №674/22 от 25 ноября, в котором утвердили антиинфляционную программу на 2021-23 годы. Программа содержит 65 экономических мероприятий по разным направлениям. Теперь государственные органы должны отчитываться о проделанной работе каждый месяц.
Примеры некоторых пунктов плана:
- Исключить использование обменного курса при установлении цен и тарифов;
- Модернизировать ценообразование на лекарства, медицинские изделия, технику и услуги, оптимизировать их госзакупки и т.д.;
- Переход работы сферы госзакупок в электронный формат;
- Установить индикативный показатель прироста цен на социально значимые товары;
- Создать порядок введения временного госрегулирования цен на перечень социально значимых товаров;
- Пересмотреть цены и тарифы на услуги городского пассажирского и пригородного транспорта, мобильную связь и доступ в интернет, перевозки по железной дороге, автомобильное топливо;
- Утвердить механизм ценообразования на ряд товаров, закупаемых для государственных нужд;
- Усовершенствовать порядок установления тарифов на платные медицинские услуги и услуги образования;
- Поэтапно отменить дифференциацию цен на природный газ для организаций жилищно-коммунального хозяйства;
- К 2024 году население должно возмещать не менее 70% затрат на городские перевозки, в областях — не менее 85%, а в Минске — не менее 60%, в пригородных перевозках – не менее 60%, а в железнодорожных перевозках – не менее 20%;
- Программа также предполагает меры по управлению предложением на плодоовощном рынке, противодействию монополиям, выявлению сговоров и иных недобросовестных практик в электронных торгах, в том числе в автоматическом режиме.
Подробнее с официальным документом можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале, который уже вступил в силу.