В Беларуси утверждена антиинфляционная программа до 2023 года



Программа содержит 65 экономических мероприятий по разным направлениям. Теперь государственные органы должны отчитываться о проделанной работе каждый месяц.



Примеры некоторых пунктов плана:



- Исключить использование обменного курса при установлении цен и тарифов;



- Модернизировать ценообразование на лекарства, медицинские изделия, технику и услуги, оптимизировать их госзакупки и т.д.;



- Переход работы сферы госзакупок в электронный формат;



- Установить индикативный показатель прироста цен на социально значимые товары;



- Создать порядок введения временного госрегулирования цен на перечень социально значимых товаров;



- Пересмотреть цены и тарифы на услуги городского пассажирского и пригородного транспорта, мобильную связь и доступ в интернет, перевозки по железной дороге, автомобильное топливо;



- Утвердить механизм ценообразования на ряд товаров, закупаемых для государственных нужд;



- Усовершенствовать порядок установления тарифов на платные медицинские услуги и услуги образования;



- Поэтапно отменить дифференциацию цен на природный газ для организаций жилищно-коммунального хозяйства;



- Поэтапное сокращение перекрестного субсидирования энергоресурсов;



- К 2024 году население должно возмещать не менее 70% затрат на городские перевозки, в областях — не менее 85%, а в Минске — не менее 60%, в пригородных перевозках ­­– не менее 60%, а в железнодорожных перевозках – не менее 20%;



- Программа также предполагает меры по управлению предложением на плодоовощном рынке, противодействию монополиям, выявлению сговоров и иных недобросовестных практик в электронных торгах, в том числе в автоматическом режиме.



Подробнее с официальным документом можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале, который уже вступил в силу.



Фото: regionoperator.ru Кратко и по делу в Telegram Новости Беларуси в Viber







Загрузка... Загрузка... Национальный банк и Правительство подписали постановление №674/22 от 25 ноября, в котором утвердили антиинфляционную программу на 2021-23 годы.Программа содержит 65 экономических мероприятий по разным направлениям. Теперь государственные органы должны отчитываться о проделанной работе каждый месяц.Примеры некоторых пунктов плана:- Исключить использование обменного курса при установлении цен и тарифов;- Модернизировать ценообразование на лекарства, медицинские изделия, технику и услуги, оптимизировать их госзакупки и т.д.;- Переход работы сферы госзакупок в электронный формат;- Установить индикативный показатель прироста цен на социально значимые товары;- Создать порядок введения временного госрегулирования цен на перечень социально значимых товаров;- Пересмотреть цены и тарифы на услуги городского пассажирского и пригородного транспорта, мобильную связь и доступ в интернет, перевозки по железной дороге, автомобильное топливо;- Утвердить механизм ценообразования на ряд товаров, закупаемых для государственных нужд;- Усовершенствовать порядок установления тарифов на платные медицинские услуги и услуги образования;- Поэтапно отменить дифференциацию цен на природный газ для организаций жилищно-коммунального хозяйства;- Поэтапное сокращение перекрестного субсидирования энергоресурсов;- К 2024 году население должно возмещать не менее 70% затрат на городские перевозки, в областях — не менее 85%, а в Минске — не менее 60%, в пригородных перевозках ­­– не менее 60%, а в железнодорожных перевозках – не менее 20%;- Программа также предполагает меры по управлению предложением на плодоовощном рынке, противодействию монополиям, выявлению сговоров и иных недобросовестных практик в электронных торгах, в том числе в автоматическом режиме.Подробнее с официальным документом можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале, который уже вступил в силу.Фото: regionoperator.ru