Лукашенко планирует создать свою вакцину от коронавируса

«Я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. У нас предприятия могут производить эту вакцину. Ещё непонятно, может, эта зараза останется навсегда, и нам, как от гриппа, придётся прививаться. Поэтому надо произвести эту вакцину»

«Если только вы, специалисты, предложите нормальный вариант производства, я вам организую мгновенно все процессы. При всех сложностях мы найдем средства, чтобы поставить эту линию»







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