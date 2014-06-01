Лукашенко планирует создать свою вакцину от коронавируса

Глава государства Александр Лукашенко считает, что необходимо научиться создать свою вакцину от COVID-19. Этой мыслью президент Беларуси поделился на встрече с врачами 6-й ГКБ Минска 27 ноября.
«Я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. У нас предприятия могут производить эту вакцину. Ещё непонятно, может, эта зараза останется навсегда, и нам, как от гриппа, придётся прививаться. Поэтому надо произвести эту вакцину»
, — отметил Лукашенко.
От России поступило предложение Беларуси использовать штамм вакцины, чтобы подготовить ее производство. Александр Лукашенко сказал, что создавать вакцину будут по возможности на базе предприятия «Белмедпрепараты».
«Если только вы, специалисты, предложите нормальный вариант производства, я вам организую мгновенно все процессы. При всех сложностях мы найдем средства, чтобы поставить эту линию»
, — уточнил президент.
Российский бизнес проявил желание профинансировать данный проект, но Александр Лукашенко отказался.
Беларусь собирается приобрести у России 100 тыс. доз вакцины от COVID-19 после успешных клинических испытаний российской вакцины «Спутник V».