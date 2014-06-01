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      • Возможны временные ограничения движения на пункте пропуска "Бенякони"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 12:20
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      В декабре движение через границу будет временно приостановлено. Это связано с ремонтными работами электрических сетей на пункте пропуска «Бенякони».

      Литовская сторона уведомила, что из-за ремонта могут возникнуть проблемы с движением транспорта 3 декабря с 9:30 до 11:30, а также на 4, 7, и 21 декабря с 9:30 до 15:00 в международном пограничном пункте пропуска "Шальчининкай" (сопредельный пункт пропуска на белорусской стороне - "Бенякони").

      "Просим учесть соответствующую информацию при планировании поездок. Ближайшие пункты пропуска: "Привалка" и "Каменный Лог",

      - рекомендовали в посольстве. 

      Фото: vgr.by
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