Зафиксирован новый прирост заболевших коронавирусом за сутки

По данным Министерства здравоохранения, количество заболевших COVID-19 возросло. На 27 ноября зарегистрирован 1 621 новый случай с положительным результатом коронавирусной инфекцией. Также увеличилось и количество смертей за сутки – 8 новых случаев. Всего, по официальным данным, скончалось 1 136 человек за весь период пандемии.
Положительная обстановка отмечается среди тех, кто переболел COVID-19 и был выписан – это 110 152 пациента.
В Беларуси постоянно проводятся тесты на коронавирус. За день было выполнено 30 500 тестов, а за весь период эпидемии – 3 млн. 188,9 тысяч тестов.