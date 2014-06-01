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      • Зафиксирован новый прирост заболевших коронавирусом за сутки

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:51
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      По данным Министерства здравоохранения, количество заболевших COVID-19 возросло.
      На 27 ноября зарегистрирован 1 621 новый случай с положительным результатом коронавирусной инфекцией. Также увеличилось и количество смертей за сутки – 8 новых случаев. Всего, по официальным данным, скончалось 1 136 человек за весь период пандемии.

      Положительная обстановка отмечается среди тех, кто переболел COVID-19 и был выписан – это 110 152 пациента.

      В Беларуси постоянно проводятся тесты на коронавирус. За день было выполнено 30 500 тестов, а за весь период эпидемии – 3 млн. 188,9 тысяч тестов.

      Фото: azned.net
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