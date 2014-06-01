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      • Директор госпредприятия в Витебске незаконно присваивал себе деньги

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:25
      (голосов: 0)
      Директор государственного предприятия из Витебска обманным путем присвоил себе более 200 тысяч рублей.

      На протяжении трех лет он действовал по схеме, которая позволяла закупать оборудование и комплектующие не напрямую от поставщиков, а через фирму, учредителями которой были он сам и его сын. Со временем цена на товары только росла, и разница в цене накапливалась на счетах фирмы-посредника.

      А чтобы получить больше прибыли на свой коммерческий счет, директор госпредприятия по монтажу, техобслуживанию и ремонту холодильного оборудования решил составить поддельные документы. Когда сотрудники данного предприятия ремонтировали и обслуживали холодильные оборудования организаций региона, то в актах о выполненных работах была прописана посредническая фирма, на счет которой перечислялась оплата услуг.

      За причиненный ущерб на мужчину возбуждено уголовное дело. Наложен арест на его имущество. Ведется расследование.

      Фото: veved.ru
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