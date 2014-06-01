Назначен новый министр здравоохранения Беларуси

«Вы головой за это отвечаете, вы вносили эту кандидатуру. Правда, не одна, другие поддерживали. Но вы ответственная по Минску. Ну а дальнейшая, Дмитрий Леонидович, ваша судьба будет зависеть от вас. Чуть-чуть — от Натальи Ивановны, поскольку она никуда не уходит, она будет работать и поддерживать, помогать вам, если это нужно будет»







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