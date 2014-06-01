Назначен новый министр здравоохранения Беларуси

Сегодня утром, 27 ноября, Александр Лукашенко подписал указ о назначении нового министра здравоохранении Беларуси Дмитрия Пиневича.
Пиневич родился 17 октября 1967 году в семье учителей. С отличием окончил Ленинградскую военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова по специальности «лечебное дело». Когда вернулся в Беларусь, работал в разных медицинских учреждениях Минска. С 2002 года Дмитрий Пиневич стал занимать руководящие должности. С 24 августа 2020 года он успешно занимал пост исполняющего обязанности министра здравоохранения, благодаря чему смог получить повышение до министра здравоохранения Беларуси.
«Вы головой за это отвечаете, вы вносили эту кандидатуру. Правда, не одна, другие поддерживали. Но вы ответственная по Минску. Ну а дальнейшая, Дмитрий Леонидович, ваша судьба будет зависеть от вас. Чуть-чуть — от Натальи Ивановны, поскольку она никуда не уходит, она будет работать и поддерживать, помогать вам, если это нужно будет»
, — сказал слова напутствия Лукашенко Пиневичу.
Новостью о назначении Александр Лукашенко поделился с врачами, посетив 6-ю ГКБ Минска.