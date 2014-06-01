  • » » От лыжника Долидовича потребовали снять БКБ-флаг с балкона

      • От лыжника Долидовича потребовали снять БКБ-флаг с балкона

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:08
      (голосов: 0)
      Письмо с требованием снять бело-красно-белый флаг со своего балкона получил известный лыжник Сергей Долидович.

      Председатель правления собственников А.Поляков написал, что нужно
      «убрать с балкона флаг с негосударственной символикой»
      по требованию администрации Центрального района Минска.

      "Хижинковой ещё 15 суток добавили. А тут — снимите, уважаемый... История, она такая — проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг ( бело-красно-белый) снова. И это нормально. Не хочу хаоса. Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму"
      , — прокомментировал лыжник Сергей Долидович на своей странице в Фейсбуке.

      После этого случая больше внимания стало проявляться к жильцам тех домов, где замечена негосударственная символика. Согласно вступившим в силу новым правилам МЧС запрещается вешать на балконах "легковоспламеняющиеся предметы».

      Фото: mlyn.by
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