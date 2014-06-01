От лыжника Долидовича потребовали снять БКБ-флаг с балкона

«убрать с балкона флаг с негосударственной символикой»

"Хижинковой ещё 15 суток добавили. А тут — снимите, уважаемый... История, она такая — проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг ( бело-красно-белый) снова. И это нормально. Не хочу хаоса. Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму"







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