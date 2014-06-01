От лыжника Долидовича потребовали снять БКБ-флаг с балкона

Письмо с требованием снять бело-красно-белый флаг со своего балкона получил известный лыжник Сергей Долидович.
Председатель правления собственников А.Поляков написал, что нужно
«убрать с балкона флаг с негосударственной символикой»
по требованию администрации Центрального района Минска.
"Хижинковой ещё 15 суток добавили. А тут — снимите, уважаемый... История, она такая — проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг ( бело-красно-белый) снова. И это нормально. Не хочу хаоса. Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму"
, — прокомментировал лыжник Сергей Долидович на своей странице в Фейсбуке.
После этого случая больше внимания стало проявляться к жильцам тех домов, где замечена негосударственная символика. Согласно вступившим в силу новым правилам МЧС запрещается вешать на балконах "легковоспламеняющиеся предметы».