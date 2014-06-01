В Беларуси обсуждается введение штрафа за неуплату дорожного сбора

Расширенным заседанием парламента Ресублики обсуждается возможность уменьшения величины транспортного сбора и размеры возможного штрафа за его неуплату.





Планируется уменьшение ставки сбора для физлиц на 10%, при единовременной годовой оплате – сразу на 20%. Юридическим лицам размер ставки предполагается снизить на 20%. Факт нарушения будет фиксироваться дорожными видеокамерами. Размер возможного штрафа предполагают принять равным удвоенной годовой оплате за проезд. Оплата штрафа даёт водителю возможность автоматического получения прав на год.

Фото: belnaviny.by







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