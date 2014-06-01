На Брестчине планируется выход на плато по COVID-19 в пределах следующей недели

Главный врач Брестской клинической областной больницы Александр Сергеевич Карпицкий заявил, что областью ещё не достигнуты пиковые значения распространения COVID-19. По его словам:





«Самое главное – спрогнозировали течение заболеваемости на Брестчине на перспективу. Скорее всего, по прогнозам, на следующей неделе мы должны выйти на плато.»



Предполагается, что длительность плато составит от 4-х до 5-ти недель, а стабилизация по ситуации с COVID-19 будет достигнута примерно к январю 2021 года.





Фото: «Белта»







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