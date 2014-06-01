  • » » На Брестчине планируется выход на плато по COVID-19 в пределах следующей недели

      • На Брестчине планируется выход на плато по COVID-19 в пределах следующей недели

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 13:35
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      Главный врач Брестской клинической областной больницы Александр Сергеевич Карпицкий заявил, что областью ещё не достигнуты пиковые значения распространения COVID-19. По его словам:


      «Самое главное – спрогнозировали течение заболеваемости на Брестчине на перспективу. Скорее всего, по прогнозам, на следующей неделе мы должны выйти на плато.»


      Предполагается, что длительность плато составит от 4-х до 5-ти недель, а стабилизация по ситуации с COVID-19 будет достигнута примерно к январю 2021 года.


      Фото: «Белта»

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