Высокую зарплату получают врачи реанимации "красной зоны"

Сегодня Александр Лукашенко посетил 6-ю ГКБ Минска. При встрече с главным врачом Игорем Юркевичем была затронута важная тема о зарплатах врачей, медсестер и другого персонала.
На данный момент в больнице больше тысячи сотрудников работают с пациентами, у которых обнаружен COVID-19. Всего в больницу попали 5500 больных. 767 пациентов проходят лечение, 28 из которых – в реанимации.
Главврач Игорь Юркевич отметил, что работая в сложных условиях, врачи зарабатывают больше 3300 рублей, средний медперсонал – 2400, а другие сотрудники – 1360.
«У врачей реанимации зарплата порядка 7—9 тыс. Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок», -