Высокую зарплату получают врачи реанимации "красной зоны"

«У врачей реанимации зарплата порядка 7—9 тыс. Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок», -

сказал главный врач больницы.

Фото:М25.ru







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