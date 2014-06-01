  • » » Высокую зарплату получают врачи реанимации "красной зоны"

      • Высокую зарплату получают врачи реанимации "красной зоны"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 13:11
      (голосов: 0)
      Сегодня Александр Лукашенко посетил 6-ю ГКБ Минска. При встрече с главным врачом Игорем Юркевичем была затронута важная тема о зарплатах врачей, медсестер и другого персонала.

      На данный момент в больнице больше тысячи сотрудников работают с пациентами, у которых обнаружен COVID-19. Всего в больницу попали 5500 больных. 767 пациентов проходят лечение, 28 из которых – в реанимации.

      Главврач Игорь Юркевич отметил, что работая в сложных условиях, врачи зарабатывают больше 3300 рублей, средний медперсонал – 2400, а другие сотрудники – 1360.

      «У врачей реанимации зарплата порядка 7—9 тыс. Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок», - 
      сказал главный врач больницы. 

      Фото:М25.ru
      Кратко и по делу в Telegram
      Новости Беларуси в Viber




      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь