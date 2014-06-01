Александр Лукашенко сообщил, что поляки пытаются переманить белорусских медиков



Сегодня Глава государства посетил 6-ю городскую клиническую больницу, где заслушал доклад её главного врача Игоря Юткевича о работе учреждения в первую очередь в борьбе с пандемией. Сообщив о готовности помочь Польше в борьбе с инфекцией, он, однако, заявил о стремлении Варшавы переманить себе белорусских медиков:





Нам надо своих больных лечить, но мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески: вам надо – мы к вам отправим бригаду, поможем.

Фото: «eadaily.com»







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