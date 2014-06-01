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      • Лукашенко прокомментировал "белорусский" способ борьбы с коронавирусом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:54
      (голосов: 0)

      Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с медиками прокомментировал "белорусский" способ борьбы с коронавирусом:


      Весь мир убедился, что Беларусь выбрала правильный путь борьбы с COVID-19


      сказал президент. На встрече с работниками 6-й клинической городской больницы Минска Лукашенко напомнил о своих предупреждениях об опасности паники в стране в связи с пандемией.


      Главное при лечении этих больных - это психика. Это то, о чем я вам интуитивно говорил в свое время, когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз - сейчас уже все этот термин усвоили.



      Фото: «Белта»

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