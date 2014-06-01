Лукашенко прокомментировал "белорусский" способ борьбы с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с медиками прокомментировал "белорусский" способ борьбы с коронавирусом:





Весь мир убедился, что Беларусь выбрала правильный путь борьбы с COVID-19





сказал президент. На встрече с работниками 6-й клинической городской больницы Минска Лукашенко напомнил о своих предупреждениях об опасности паники в стране в связи с пандемией.





Главное при лечении этих больных - это психика. Это то, о чем я вам интуитивно говорил в свое время, когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз - сейчас уже все этот термин усвоили.

Фото: «Белта»







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