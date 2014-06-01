На Гомельщине третий месяц сокращаются зарплаты

Сокращение выплат по заработной плате на Гомельщине по подсчётам Белстата за октябрь этого года наблюдается уже три месяца.

Как гласят официальные данные, до налоговых выплат средняя зарплата работников области равнялась 1030.8 рубля. В сравнении с сентябрём произошло сокращение на 60 копеек. По сообщению Белстата реальная заработная плата уменьшилась в сравнении с прошлым декабрём всего на 1%. В октябре сокращение зарплат фиксировалась в большинстве отраслей местной экономики.





Выросли они только у врачей и в производстве транспортных средств и сопутствующего оорудования примерно на 10-14%. Лидирует по размерам выплат в области Речицкий район.

Фото: «Сильные новости»







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